Napoli il Metropolitan resterà un cinema Manfredi | Destinazione culturale e tutela dei lavoratori

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolto stamattina nella stanza del sindaco Gaetanoa Palazzo San Giacomo la riunione convocata dal primo cittadino sulla questione del, che tanto interesse ha suscitato recentemente nel dibattito pubblico in città.Hanno partecipato, insieme al sindaco, i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio, della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio diin rappresentanza del Mic, della società Intrum e di Banca Intesa Sanpaolo accompagnati dall’architetto Gianluigi Barbato per Pluricom, la società che si è aggiudicata l’immobile di proprietà dell’istituto bancario.In premessa, il sindaco ha evidenziato l’esigenza di valorizzare il bene secondo il vincolo di, auspicando la prosecuzione delle attività come salatografica in un contesto urbano di grande valore socio-