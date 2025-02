Tvplay.it - Napoli, già scelto il primo rinforzo Champions: super colpo dalla Lazio

Leggi su Tvplay.it

Ilsta già pensando a quello che sarà il prossimo mercato estivo e c’è l’idea di strappare un top player allaper accontentare Antonio ConteI partenopei vogliono tornare protagonisti anche in Europa e per farlo hanno bisogno di acquisti di un certo livello, come quello che stanno cercando di strappare a Lotito. Qualora dovessero riuscire a trovare l’intesa per il cartellino, Conte avrebbe il giocatore che sta cercando., giàil(TvPlay – ANSA) In realtà il suo ingaggio è arrivato nel momento in cui ildoveva ricostruire tutto da zero. Il decimo posto dello scorso anno, dopo lo Scudetto targato Luciano Spalletti, non può essere cancellato con undi spugna. Come detto sin dal ritiro estivo, serve tempo per ricostruire e soprattutto per far passare una certa mentalità.