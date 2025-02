Spazionapoli.it - Napoli, Conte non torna più indietro: decisione presa

calcio ultimissime – Antonio, in vista della gara di sabato contro la Lazio, ha preso unaimportante.Dopo quello rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma, ildi Antonioha ottenuto un altro 1-1. Domenica sera, infatti, gli azzurri hanno pareggiato anche contro l’Udinese. Così come successo contro la squadra di Claudio Ranieri, di fatto, il team partenopeo non è riuscito a proteggere il proprio vantaggio.Ilinfatti era passato in vantaggio anche domenica con McTominay, ma si è fatto raggiungere tre minuti dopo dal gol di Ekkelenkamp. Archiviato il match con l’Udinese, il team partenopeo è atteso dalla sfida con la Lazio. Proprio per questa sfida, di fatto, lo stesso Antonioha preso unamolto importante.ha annullato il giorno di riposo: ecco la motivazioneCome scritto dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il tecnico pugliese ha deciso di annullare il giorno di riposo.