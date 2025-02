Terzotemponapoli.com - Napoli: clamoroso infortunio per Neres

Brutte notizie in casa: Davidha accusato un risentimento muscolare nel finale della partita casalinga di campionato contro l’Udinese. Il brasiliano rischia un mese di stop.: il bollettinoQuesto il bollettino medico delsull’: “Nel finale del match contro l’Udinese Davidha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, Conte ha sempre più fatto affidamento suche è diventato il titolare della fascia sinistra. Il brasiliano ha ripagato la fiducia dell’allenatore realizzando in campionato due gol e sei assist.Ora tocca a OkaforSe l’dovesse effettivamente tenere fuoriper un mese, come riporta il Corriere dello Sport, Okafor diverebbe ancora più fonadamentale nelle rotazioni di Antonio Conte, nonostante i problemi di condizione con il quale l’ex Milan è arrivato a