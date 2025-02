Rompipallone.it - Napoli, che guaio per Conte: c’è lesione il titolarissimo

Chein casaper Antonio: c’èper ilche rischia anche l’Inter.Reduce da due pareggi per 1-1 di fila contro Roma in trasferta e Udinese in casa, ilsabato pomeriggio alle 18:00 torna nella Capitale dove sfiderà una Lazio lanciata dalle due vittorie consecutive contro Cagliari in trasferta per 2-1 e Monza in casa per 5-1.Per gli azzurri, dunque, non sarà affatto una sfida semplice e il fiato dell’Inter sul collo – con il successo di ieri sera contro la Fiorentina per 2-1 – è tornato a farsi sentire pesantemente: ora c’è solo un punto di distacco tra i partenopei e i nerazzurri. In seguito al pareggio interno contro i friulani, si sono aggiunte altre brutte notizie per Antonio: l’infortunio muscolare subito da David Neres.Infortunio Neres, guai per Antonio: c’èPiove sul dirotto in casadal punto di vista degli infortuni.