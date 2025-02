Terzotemponapoli.com - Napoli, Buongiorno è guarito

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilè reduce dal pareggio interno con l’Udinese. Complice la vittoria dell’Inter a San Siro contro la Fiorentina, ora gli uomini di Conte si trovano con il fiato dei nerazzurri sul collo. La squadra di Inzaghi, infatti, con la vittoria di ieri, tallona la capolistaad un solo punto di lunghezza. Gli azzurri saranno impegnati nella difficile trasferta di Roma contro la Lazio. Tuttavia ci sono buone notizie in difesa:è di nuovo abile e arruolabile.Ilha il reparto arretrato meno battuto della Serie A La Repubblica si è focalizzata sull’emergenza difensiva del: “Ma bisogna sperare che rientri in fretta l’emergenza in difesa.e sabato (ore 18) tornerà titolare con la Lazio. Tempi più lunghi per Olivera e Spinazzola. La capolista ha il reparto arretrato meno battuto della Serie A ed è da lì che dovrà ripartire, visto che l’attacco – già poco prolifico – è stato indebolito con la cessione di Kvara.