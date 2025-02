Napolipiu.com - Napoli, allarme stanchezza: Conte avverte, “Rischiamo di rompere il motore”

, “diil”">Come riporta La Gazzetta dello Sport, ildi Antoniosta attraversando un calo fisiologico dopo mesi di intensità altissima. Il pareggio contro l’Udinese ha evidenziato segnali di affanno, con alcuni giocatori chiave in evidente difficoltà fisica.Secondo La Gazzetta dello Sport, il calo delera prevedibile dopo le prestazioni ad altissimo ritmo di gennaio contro Fiorentina, Atalanta e Juventus. La squadra ha dato tutto per lasciarsi alle spalle la crisi post-scudetto, ma orasi trova nella scomoda posizione di dover gestire un calo fisico senza reali alternative.IL CENTROCAMPO È IN RISERVALa vera emergenza riguarda la mediana, dove Anguissa e McTominay sono stati chiamati a uno sforzo costante.