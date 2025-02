Anteprima24.it - Napoli, 300 loculi abusivi nello storico cimitero delle 366 fosse: sigilli a tutto il bene monumentale

Tempo di lettura: 3 minutiScoperti acirca 300, realizzati nel settecentesco“366”. Scatta il sequestro preventivo dellocamposanto, su decreto del gip Federica Girardi, richiesto il 30 gennaio dalla sezione Sicurezza Urbana della procura di(procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli). L’indagine dei pm è, per ora, a carico di ignoti in concorso. Si ipotizzano i reati di danneggiamento e distruzione e uso illecito di beni culturali. Secondo gli inquirenti, ad agire sarebbe stata una pluralità di condotte indipendenti, in tempi diversi. Medesimo però il disegno criminoso: moltiplicare oltre il consentito gli spazi interni del, di proprietà dell’oggi commissariata Arciconfraternita di Santa Maria del Popolo degli Incurabili.