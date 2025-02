Ilfattoquotidiano.it - Nainggolan racconta la notte in cella: “Era come se avessero arrestato Pablo Escobar”

Radja, ex calciatore tra le altre di Roma e Inter, due settimane fa è statodopo che il suo nome è emerso al centro di un’indagine su un presunto traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa. L’accusa è di partecipazione a un’organizzazione criminale. Il “Ninja”, dopo un primo messaggio pubblicato sui suoi canali social, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato diha vissuto quelle ore delicate: “Erase”.Il calciatore ha respinto ogni accusa ed è tornato a disposizione del KSC Lokeren-Temse, squadra di seconda divisione belga. Il centrocampista è stato rilasciato in libertà vigilata. All’Het Laatste Nieuws hato delle ore trascorse in: “Sono stato interrogato per 4 ore. Quando mi hanno portato davanti al giudice istruttore erano già le 6 di sera.