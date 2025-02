Ilnapolista.it - Nainggolan: «Mi hanno trattato come Pablo Escobar, non voglio tornare in prigione»

Radjaè uscito dal carcere ed è tornato in campo, domenica. La sua squadra, il Lokeren-Temse, ha perso 5-0. Non è un bel periodo. Il 27 gennaio l’ex giocatore della Roma è stato arrestato, insieme ad altre 17 persone, dalla polizia belga nell’ambito di una vasta indagine su l’importazione di cocaina dal Sud America all’Europa, tramite il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio.è stato accusato di “partecipazione a un’organizzazione criminale” in qualità di “membro”, prima di essere rilasciato dietro determinate condizioni il giorno successivo. In un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad raccontato udienza ed esperienza: “Sono stato interrogato per quattro ore. Quandovoluto portarmi davanti al giudice istruttore, erano già le sei di sera. Midetto che avrei trascorso tutta la notte in cella.