Nagel promette cedole per allontanare Mps

L’ad di Mediobanca mette sul piatto una pioggia di dividendi (+40%) per fermare l’offerta pubblica di scambio di Montepaschi. L’utile del primo semestre 2024-2025 supera le attese del mercato. Confermata la presentazione di una lista per Trieste.Nuove voci sull’interessamento per Tim. Gli analisti stimano aumenti dei ricavi del 2,9%.Lo speciale contiene due articoli.