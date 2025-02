Oasport.it - Nadia Battocletti apre la stagione indoor: gara da record a Lievin. Fabbri per la svolta, sfilza di italiani

Si preannuncia una serata a forti tinte azzurre a Liévin (Francia), dove giovedì 13 febbraio andrà in scena una tappa del WorldTour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Grandissima attesa per il debutto stagionale in sala da parte di: l’argento olimpico sui 5000 metri si cimenterà sui 3000 metri con l’intento di ritoccare il suoitaliano (8:41.72, ormai vecchio di tre anni), dopo un inverno in cui ha vinto gli Europei di Cross, il Campaccio e il Cross di Alà dei Sardi, oltre alla BOclassic.La fuoriclasse trentina sarà una delle grandi stelle insieme all’oro mondialedei 1500 Freweyni Hailu e all’altra etiope Birke Haylom, in unadove si attaccherà ildel mondo (8:16.60 di Genzebe Dibaba nel 2016).