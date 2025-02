Internews24.com - MVP Inter Fiorentina, i tifosi hanno eletto il Man of the Match: ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneMVP, iil Man of thechi èil piùper i fans del clubl’MVP di. Come dopo ogni partita, di campionato, Coppa Italia o di Champions League, aiisti èchiesto di eleggere il loro Man of the, votando il sondaggio tra una serie di candidati. A vincere èLautaro Martinez. Altra ottima prestazione per il capitano nerazzurro, protagonista nella fortunata autorete di Pongracic, che ha regalato il vantaggio ai nerazzurri. Nessun gol per lui ieri sera, ma comunque una grande gara, che è stata apprezzata daiche loscelto come uomo partita.Ha corso 90 minuti per questi colori ??È il nostro capitano e anche il @qatarairways #MOTM di #?#Forzapic.