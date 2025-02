Quifinanza.it - Mutuo ipotecario: cos’è, come funziona e procedura

Leggi su Quifinanza.it

L’acquisto di una casa è spesso il più grande investimento della vita di una persona. Per molti, è un traguardo che rappresenta sicurezza, stabilità e la possibilità di costruire un futuro solido. Tuttavia, non tutti dispongono della liquidità necessaria per comprare un immobile senza ricorrere a un finanziamento. È qui che entra in gioco il, una delle soluzioni più utilizzate per ottenere un prestito a lungo termine con la garanzia di un’ipoteca sull’immobile acquistato.Ma cosa significa esattamente accendere un? Quali sono i costi e i requisiti? Cosa accade se non si riesce più a pagarlo? Esi conclude l’impegno con la banca una volta restituito il capitale?unUnè un finanziamento concesso da una banca o da un istituto di credito a un soggetto privato o a un’impresa, con il vincolo di restituire la somma ricevuta attraverso un piano di ammortamento che prevede rate mensili, semestrali o annuali.