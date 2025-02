Quifinanza.it - Mutuo fondiario: tutto quello che devi sapere

Acquistare una casa è un passo importante, spesso accompagnato dalla necessità di un finanziamento. Tra le varie opzioni disponibili, ilè una delle soluzioni più utilizzate per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. Questa particolare tipologia diè regolamentata da specifiche normative e offre vantaggi rispetto ad altre forme di finanziamento, ma è importante comprenderne a fondo il funzionamento prima di procedere con una richiesta.Cos’è une come funzionaIlè una forma di finanziamento a medio-lungo termine che viene concesso per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile. La sua caratteristica distintiva è che deve essere garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile stesso. Questo significa che, in caso di mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario, la banca ha il diritto di vendere l’immobile per recuperare il credito erogato.