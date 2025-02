Quifinanza.it - Mutuo cointestato: tutto quello che devi sapere

Ilè una soluzione finanziaria adottata da coppie, amici o familiari che desiderano condividere l’acquisto di un immobile. Tuttavia, situazioni come la separazione o la volontà di uno dei cointestatari di uscire dall’obbligazione possono richiedere una riorganizzazione del debito.Cos’è ile come funzionaUnè un finanziamento ipotecario sottoscritto da due o più persone, le quali condividono sia la proprietà dell’immobile sia l’obbligo di rimborso del prestito. Ciascun cointestatario è responsabile del pagamento delle rate secondo le percentuali stabilite nel contratto. Questa formula consente di unire le capacità reddituali dei partecipanti, facilitando l’accesso a somme maggiori o a condizioni più favorevoli.Accollo del: cos’è e come funzionaL’accollo delè una procedura attraverso la quale uno dei cointestatari assume l’intera responsabilità del debito residuo, liberando l’altro dalle obbligazioni con la banca.