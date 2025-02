Quotidiano.net - Musk vuole OpenAi e offre 97 miliardi. Altman: no, grazie.. Se vuoi compro io X

Elonpunta forte sull’intelligenza artificiale e mette sul piatto 97,4di dollari per prendere il controllo di, vale a dire ChatGPT. Un consorzio di investitori guidato daha, infatti, offerto la cifra-monstre per acquistare l’organizzazione non-profit che controlla, aumentando la posta in gioco nella sua battaglia con Sam. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, spiegando che l’avvocato di, Marc Toberoff, ha affermato di aver presentato ieri l’offerta al cda di. Immediata la replica di:"Noma compreremo Twitter per 9,74di dollari se". L’offerta diaggiunge una complicazione importante ai piani attentamente elaborati daper il futuro di, tra cui la conversione in una società a scopo di lucro e la spesa fino a 500di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale tramite una joint venture chiamata Stargate.