Ilfattoquotidiano.it - Musk: “Senza tagli alla spesa pubblica Usa in bancarotta”. E toglie 900 milioni di dollari all’Istruzione

“È essenziale ridurre le spese federali:gli Stati Uniti andranno in”. Lo ha detto Elondallo Studio Ovale, dove si trova con Donald Trump per la firma di alcuni ordini esecutivi. Il New York Times riporta che il “Dipartimento per l’Efficienza” guidato dahaato oltre 900didi spese al Dipartimento per l’Istruzione legati soprattuttoricerca. Il Doge ha infatti messo fine a 89 contratti e cancellato 29 programmi legatidiversità. La chiusura di contratti e programmi ha suscitato preoccupazione fra i ricercatori.Il più importante quotidiano statunitense rileva anche come l’impero di(Tesla, SpaceX ed X) sta beneficiando della presidenza Trump. La volontà del presidente di smantellare le agenzie federali a suon di licenziamenti sta rallentando, se non sospendendo del tutto, le indagini sulle aziende di