Moviola Inter Fiorentina, per il CorSport La Penna è gravemente insufficiente: «Nettamente fuori la palla sul cross di Bastoni. Rigore di Darmian? Al limite, ma…»

di Redazione, per ilLa: il voto in pagella all’arbitro di ieri sera a San SiroAnche il Corriere dello Sport ha fornito la propriasugli episodi arbitrali di. Il quotidiano è severo con l’arbitro La, al quale è stato dato un 5 in pagella.– «Serataccia per Lae i suoi assistenti, in particolare Scatragli. Un pallonenon visto, unche doveva essere dato in campo. Spaventano i particolari: su due minuti di recupero nel primo tempo, il gioco è stato fermo da 45’21” a 46’40” (colpa di un fallo prima non fischiato e poi fischiato dall’altra parte che ha fatto saltare i nervi con una mezza mass) e la fine è arrivata a 46’58”.Primo problema, colpa dell’assistente numero uno, Scatragli, in netto ritardo: suldi, il pallone è, nessun dubbio, forse su queste cose oggettive bisognerebbe cambiare il protocollo del VAR (ci avrebbe messo un secondo).