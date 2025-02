Lapresse.it - Moussa Balde, flashmob AVS a Roma alla vigilia del processo a Torino

Flash mob davanti la Camera dei Deputati, a, organizzato dall’onorevole di AVS Marco Grimaldiviglia dell’apertura, a, delsulla morte diall’interno del CPR del capoluogo piemontese avvenuta il 23 maggio 2021. Accanto al deputato anche il fratello die la sorella di Ousmane Sylla, un’altra ragazza che lo scorso febbraio moriva all’interno del CPRno di Ponte Galeria. Le loro storie sono infatti al centro di un libro “Gorgo CPR”, al centro di una conferenza stampa organizzata proprio a Montecitorio prima del.“È la storia di un fallimento, che non ha solo visto la sconfitta di questi due ragazzi che avevano poco più di vent’anni e sono scappati dal loro paese per cercare un futuro migliore, ma che sono stati maltrattati e sono finiti in vere e proprie gabbie, senza diritti, senza voce e senza la possibilità di sentire i propri familiari” è la denuncia di Grimaldi, che poi ribadisce: “Un fallimento che invece di voler chiudere questo Paese vuole replicare e addirittura esportare con l’Albania”.