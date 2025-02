Oasport.it - MotoGP, dopo le ‘indagini preliminari’ di Sepang, i test di Buriram emetteranno i primi verdetti?

Lafa un altro passo verso il proprio inizio di stagione, avvicinandosi sempre più ai. Le indagini preliminari dihanno fornito un responso piuttosto chiaro. Ducati resta il punto di riferimento assoluto della categoria, Yamaha sembrerebbe in marcata crescita rispetto all’ultimo biennio, Aprilia non è dispiaciuta seppur colpita dalla tegola dell’infortunio di Martin, Honda potrebbe aver cominciato la ricostruzione, Ktm è più indietro di quanto sperasse.Chiaramente, questi giudizi si basano su quanto visto in Malesia. Il cono thailandese sarà giocoforza differente e c’è chi ha già messo le mani avanti, come la Casa di Iwata, affermando come un eventuale passo indietro nella competitività della M1 non sarebbe né sorprendente, né allarmante. Ci si aspetta, insomma, che i valori possano cambiare rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa.