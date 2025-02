Oasport.it - Moto3, gli highlights dei Test a Portimao: Piqueras al comando col record della pista

Leggi su Oasport.it

Sul circuito diè andata in scena la prima giornata di. Lo spagnolo Angel, alla sua prima uscita con la KTM di Msi, è risultato il più veloce e ha ritoccato di ben otto decimi ilufficialedetenuto da José Antonio Rueda, per l’occasione terzo a tre decimi di distacco dal leader.In seconda posizione, invece, si è inserito David Almansa, nuovo acquistoLeopard per sostituire proprioe attardato di 84 millesimi dal rivale. Guido Pini era assente per infortunio, il migliore italiano è stato Luca Lunetta, quinto a sei decimi dalla vetta. Matteo Bertelle decimo al debutto sulla KTM di LevelUp MTA. Di seguito il VIDEO con glisessione.