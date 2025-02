Ilfattoquotidiano.it - Mosca libera lo statunitense Marc Fogel, era stato condannato a 14 anni per 17 grammi di marijuana terapeutica

Quando nell’agosto del 2024 c’erauno scambi di prigionieri tra Russia e Usa lui non c’era. Ma, detenuto da dal 2021 con l’accusa di traffico di, è libero. L’amministrazione Trump ha infatti raggiunto un accordo di scambio con i russi: un’intesa – afferma la Casa Bianca – che “serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e come segno che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina”. L’uomo, 64, insegnante, era in Russia da diversieraarrenel 2021 all’aeroporto didopo che nella sua valigia erano stati trovati 17diprescritta dal medico dopo un intervento chirurgico alla schiena. Nel 2022 eraper traffico di droga ea 14di carcere.