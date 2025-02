News.robadadonne.it - Morto Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio: si è lanciato nel vuoto dal suo ufficio

Tragedia a, dopo ildell’emittente facente parte del gruppoMediaset,, ègettandosi dal balcone del suoal settimo piano del palazzo di via Turati sede delleMediaset., 53 anni, si sarebbeattorno alle 13 di ieri, 10 febbraio, senza lasciare una lettera o un biglietto per spiegare quello che, agli inquirenti, sembra al momento un gesto volontario, anche se la pm Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio al fine di poter procedere con i necessari accertamenti, disponendo anche l’autopsia.Le telecamere della sede dell’emittente, tra via Turati e largo Donegani a Milano, hanno immortalato il tragico momento della caduta, lasciando pochi dubbi sulla volontarietà del gesto. Secondo le prime ricostruzionisarebbe stato depresso nell’ultimo periodo a causa di problemi di natura economica, in particolare per un lavoro di ristrutturazione in un appartamento costato decine di migliaia di euro, che l’uomo potrebbe aver scoperto essere una truffa.