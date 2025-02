Dayitalianews.com - Morte Satnam Singh: accolta la richiesta dei domiciliari per Renzo Lovato. Resta in carcere Antonello

Il Tribunale del Riesame ha accolto ladi, disponendo per lui la misura degli arresti. L’imprenditore 64enne, arto lo scorso 23 gennaio nell’ambito dell’inchiesta bis sulladi, il bracciante agricolo indiano deceduto in seguito a un incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, ha dunque lasciato il.La decisione arriva dopo l’udienza del 7 febbraio, durante la quale la difesa aveva presentato ricorso contro l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Latina, Barbara Cortegiano, sudel PM Marina Marra.Confermato ilperDiscorso diverso per il figlio,, 39 anni, per il quale il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in, ritenendo ancora presenti le esigenze cautelari nei suoi confronti.