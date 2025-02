Ilgiorno.it - Morte Alex Benedetti, aperta indagine per istigazione al suicidio. L’ipotesi di un debito da 70mila euro

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti peralsulladi, il direttore di Virgin Radio che ieri, lunedì 10 febbraio, si è tolto la vita a Milano a 53 anni.si è lanciato dal suo ufficio al sesto piano nel palazzo di via Turati che ospita le emittenti di Mediaset, vicino al consolato americano, nel centro di Milano. La pm Francesca Crupi è in attesa degli atti e deve ancora fissare l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti c'è l'ipotesi il gesto possa essere legato a difficoltà economiche, si parla di un presuntodi, per una ristrutturazione edilizia legata al superbonus. Chi era Originario di Udine,ha iniziato la carriera di dj quando aveva 13 anni alla discoteca Mr Charlie di Lignano Sabbiadoro.