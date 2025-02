Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Johnny Cage nel primo poster del film

E’ partita ufficialmente la campagna promozionale legata a2, il nuovoispirato alla saga videoludica.Quest’oggi, infatti, l’account social ufficiale delha diffuso in rete ildelche mette in mostra Karl Urban nei panni iconici di. Inoltre, l’account ha anche reso pubblico il logo-titolo del, facile immaginare che d’ora in poi la campagna promozionale possa offrire nuovi aggiornamenti. Rimanete connessi sulle nostre pagine per scoprirlo.2 sarà distribuito nelle sale americane con il rating più restrittivo in assoluto (R-Rated).e Logo-Titolo2 Note di ProduzioneIlsarà diretto da Simon McQuoid, così come ilcapitolo, con la sceneggiatura firmata da Jeremy Slater.