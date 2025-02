News.robadadonne.it - Morta Luigina Brustolin, era in coma da 33 anni dopo un incidente nel quale perse la figlia

lo scorso 7 febbraio, a 60, ma degli ultimi 30 non ricorda niente; dal 23 maggio 1992, infatti, la donna di Treviso era inun gravissimoavvenuto a Pederobba, che l’aveva vista coinvolta assieme allaSara, di appena un anno e mezzo, lamorì35 giorni di agonia.33fa la sua Golf si scontrò frontalmente con una Nissan Primera guidata da un 46enne, e le condizioni sue e della bambina apparvero subito disperate; trasportate prima a Feltre e Pederobba, successivamente erano state condotte in prognosi riservata a Treviso, dove Sara si spense nel reparto di Rianimazione pediatrica del Ca’ Foncello, mentre, a causa di un grave trauma cranico, rimase inirreversibile, passando dall’ospedale a casa sua – dove è rimasta per 17– assistita dalla madre Maria fino alla morte di quest’ultima.