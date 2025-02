Ilfattoquotidiano.it - Morse la guancia del compagno di squadra sfigurandolo: giocatore di rugby licenziato

Una scena da film horror, secondo i testimoni. Soprattutto per ildiche si è ritrovato con laaperta dai morsi di Masivesi Dakuwaqa, terza linea del Biarritz Olimpyque da cui è appena stato. Provvedimento inevitabile, arrivato in seguito all’aggressione di fine gennaio durante una cena diche ha preso le sembianze di un teatro degli orrori. Un episodio gravissimo di uno sport che sta facendo i conti ultimamente con razzismo, stupri e violenze di diverso genere. Persino Florian Grill, presidente della federazione, ha dichiarato: “Troppa tolleranza negli ultimi quarant’anni, ma non aboliamo il terzo tempo”.Sono una ventina i punti di sutura che sono stati messi in ospedale a Pierre Pagès, ildidi Dakuwaqa. I segni sul volto gli renderanno però difficile dimenticare il trauma di un’aggressione tanto sanguinaria quanto inaspettata.