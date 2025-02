Terzotemponapoli.com - Mora: “Conte deve guardarsi intorno..”

Nicola, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni:“E’ un momento delicato e ci vogliono i nervi saldi. Bisogna rimanere uniti e quadrati e fare tesoro su quello che è accaduto, sugli infortuni e i risultati, che sono arrivati con delle disattenzioni che si potevano evitare. La prestazione nella ripresa con l’Udinese è stata opaca. E’ un momento difficile da analizzare bene e può essere importante per il futuro. Simeone e Raspadori?valutare bene i calciatori, Raspadori avrà qualche chance in più.