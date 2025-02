Biccy.it - Montoya e Anita, nuove corna e filmati choc a Temptation Spagna

Leggi su Biccy.it

Islandsta regalando così tanti colpi di scena trash, che adesso non solo tutta Europa sta commentando le vicende dei protagonisti, ma anche i siti statunitensi si stanno occupando delleiberiche. La settimana scorsa José Carlosha scoperto in diretta il tradimento della fidanzataWilliams con il tentatore Manuel. Il giovane dopo essersi strappato la camicia è corso nel villaggio delle fidanzate e ha fatto una scenata indimenticabile tra urla, pianti e l’intervento della conduttrice Sandra Barneda, che ha dovuto separare la coppia, visto chesi era pentita della scappatella: “Voglio andare via con lui adesso, me ne voglio andare. Scusami! Usciamo, voglio andare via“.meride embed="25815"per.Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Isla de Las Tentaciones e la produzione ha avvisato i due fidanzati che dopo aver trasgredito il regolamento avrebbero subito una punizione: “Durante i vostri falò non potrete vedere le immagini l’uno dell’altra, ma saranno i vostri amici a vederle e a raccontarvi cosa succede“.