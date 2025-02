Dayitalianews.com - Montevarchi, solo pane e olio agli alunni che non pagano la mensa: scoppiano le polemiche

Infuriano lesulla decisione del comune per le famiglie morose. Secondo la sindaca, Silvia Chiassai Martini, (nella foto d’apertura) “Non c’è alcuna novità viene applicato, come è doveroso fare ogni anno, il regolamento. Il vecchio regolamento – spiega – addirittura prevedeva l’interruzione immediata della somministrazione del pasto in caso di morosità. La sua mancata applicazione aveva portato a ‘ereditare’ un buco di bilancio di 500.000 euro a danno della collettività“.: infuriano leper i bambini le cui famiglie sono morose nel pagamento del servizio al Comune; il provvedimento fu proposto per la prima volta nel 2017, dopo l’elezione della giunta della sindaca Silvia Chiassai Martini nel 2016.La decisione fu al centro di furiose, diventando un caso nazionale ma, non è mai stata abrogata.