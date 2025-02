Sport.quotidiano.net - Montevarchi, parla l’allenatore Rigucci. "Fermato il Seravezza. All’attacco del derby»

"Mattoncino dopo mattoncino stiamo mettendo insieme punti pesanti per poter festeggiare il 4 maggio il traguardo più importante". Atosha usato una metafora in stile Lego per commentare il buon pareggio conquistato con ilPozzi, meritato e persino stretto alla luce delle occasioni da rete create di fronte a un avversario forte, che fa del cinismo e della capacità di colpire al minimo errore altrui le sue bandiere. "Tutti i ragazzi hanno fatto bene – ha continuatodel– compresi i due giovanissimi Galastri e Tommasini, ma dobbiamo già guardare avanti. Domenica prossima ci aspetta una partita di sicuro non facile, anzi molto difficile, perché a Terranuova giocheremo uncontro una squadra tosta, allenata bene e che sente particolarmente l’incontro con l’Aquila.