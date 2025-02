Lanazione.it - Montevarchi. I consiglieri Rossi e Camiciottoli chiedono di stoppare il provvedimento sul “pane e olio”

Arezzo, 11 febbraio 2025 – "Sospendere la somministrazione deledammettendo di aver sbagliato ed in modo trasparente e partecipativo favorire un percorso istituzionale che permetta di rivedere queste prassi che sono inaccettabili". Questa la richiesta che sarà avanzata al pmo consiglio comunale diall'amministrazione Chiassai daidi AvantiEuropa Verde Fabioe Cristinadi Impegno Comune. I due esponenti dell'opposizione hanno "bollato" il"ideologico" e hanno definito "fuorvianti" le dichiarazioni di Chiassai Martini. "Noi abbiamo da sempre contestato il modo e l'idea di servireedcome pasto alternativo e ogni nostra sollecitazione nel tempo è caduta nel vuoto perchè il sindaco, come più volte riferito in consiglio, non si faceva dettare l'agenda daicomunali - hanno detto- Oggi Chiassai non attribuisca colpe ad altri per scelte che ha voluto e sempre difeso insieme alla sua maggioranza".