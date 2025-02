Lanazione.it - Montemurlo ama i libri. E ora è Città che legge

Leggi su Lanazione.it

ha ottenuto ufficialmente la qualifica di ’che’. Il Cepell, Centro per il libro e la lettura, e l’Anci hanno pubblicato l’elenco degli ammessi al titolo per il triennio 2024-2025-2026. La qualifica di "che" è stata ottenuta grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha svolto con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. "Siamo molto felici di aver ottenuto questo titolo che riconosce il nostro impegno a favore della promozione della lettura – sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - La nostra biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte ospita regolarmente rassegne letterarie, eventi culturali e laboratori di animazione alla lettura, che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori di tutte le età.