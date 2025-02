Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, provato in anteprima: l’esperienza di un neofita

Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di mettere le mani insu. Una prova di poche ma intense ore, tra cui anche una breve sessione di multiplayer PvE.Che tu sia un veterano o un povero giocatore inesperto che muove i primi passi nel franchise (come nel caso del sottoscritto), nulla viene anticipato circa l’approccio diretto di questo capitolo. Il tempo di creare il personaggio, due o tre cinematics per farti affezionare ai protagonisti, la scelta dell’arma e pronti via che si va in scena.Il combattimento è faticoso, però che soddisfazioneE proprio per chi è unche la scelta dell’arma viene in soccorso. L’approccio alla battaglia dei titoli della saga è alquanto unico nel suo genere, e fortunatamente in casa Capcom lo sanno bene. Nel momento della scelta dell’arma infatti, ci viene posta qualche domanda sul nostro stile di combattimento, su come naturalmente ci comportiamo in battaglia e varie preferenze (ma anche aspettative!).