Lapresse.it - Mondiali sci alpino 2025, combinata femminile: Usa in testa dopo discesa

ladellaa squadre, pare che l’oro si affare fra Usa, Germania e Austria, che hanno messo in pista un’ottima prova veloce per lanciare al meglio lo slalom del pomeriggio. Lauren Macuga è la migliore con il tempo di 1’41?60, per 23 centesimi meglio rispetto ad Emma Aicher e per 28 su Mirjam Puchner. Segue la neo campionessa del mondo Breezy Johnson, con 51 centesimi di ritardo dalla compagna di squadra, divario che la miglior Shiffrin (che gareggia in coppia con Johnson) potrà sicuramente colmare. Al quinto posto si piazza Kira Weidle con 61 centesimi di ritardo.Le compagne delle prime tre, si giocheranno dunque le medaglie più preziose. Toccherà, rispettivamente, a Paula Moltzan, Lena Duerr e Katharina Liensberger. Con la possibilità di inserimenti da dietro, a partire dalla super campionessa americana.