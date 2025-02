Lettera43.it - Mondiali di sci, Shiffrin torna ed è subito oro in combinata con Johnson

Debutto d’oro per Mikaelaaidi sci 2025. Sulla neve di Saalbach, Her Majesty ha trascinato gli Stati Uniti al primo posto dellaa squadre femminile in coppia con Breezy, campionessa in carica di discesa libera. Decisiva la prova in slalom con il terzo tempo di manche per la campionessa del Colorado, capace di recuperare tre posizioni dopo la comunque ottima prova della compagna. Per la fuoriclasse 29enne è l’ottavo oro aiin carriera, a 12 anni dal primo. Solo ieri aveva annunciato, con un post su Instagram, la rinuncia al Gigante. Seconda la Svizzera con Lara Gut-Behrami, ancora in ombra, e Wendy Holdener che con una straordinaria gara ha permesso alle elvetiche di risalire la classifica di ben 10 posizioni. Bronzo per le austriache Stephanie Venier – vincitrice del SuperG – e Katharina Truppe.