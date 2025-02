Mondiali di sci, Johnson-Shiffrin d’oro nella combinata donne

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 feb. (askanews) – Debutto con medagliaaidi Saalbach per Mikaela. La fuoriclasse statunitense trascina la coppia Stati Uniti 1femminile a coppie. Quarte dopo la manche di discesa libera di Breezy, le americane hanno recuperato tre posizioni in slalom conche ha fatto segnare il terzo tempo della manche. Medaglia d’argento per le svizzere Gut-Behrami/Holdener con 10 posizioni recuperate (straordinaria prova della slalomista elvetica), bronzo alle austriache Venier/Truppe. Perè l’ottava medagliaaiche arriva 12 anni dopo la prima, conquistata in slalom a Schladming 2013. Migliore coppia italiana quella formata da Nicole Delago e Marta Rossetti, ottave con 93 centesimi di ritardo sulle americane. Quattordicesimo posto per Curtoni/Peterlini, fuori in slalom la coppia Pirovano/Collomb.