Sport.periodicodaily.com - Monaco-Benfica: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025. Le due squadre cercano un traguardo prestigioso visto l’andamento deludente nei loro rispettivi campionati.si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Louis II.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI francesi, dopo un buon avvio di stagione, si è un pò perso arrivando a questo play-off con tante incertezze. Il loro cammino continentale si è concluso con il diciassettesimo posto a 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. In campionato, la squadra di Hutter è reduce dalla pesante sconfitta contro il Psg che l’ha costretta a rimanere al quarto posto.Acque agitate anche tra i lusitani che non riescono ad incidere soprattutto in campionato. Le ultime due vittorie consecutive sono comunque servite alla squadra di Lage per tenere il passo della capolista Sporting Lisbona, distante quattro punti.