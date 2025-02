Sololaroma.it - Monaco-Benfica, il pronostico di Champions League: opzioni chance mix e GOL

Comincia ad entrare nel vivo la, che dopo la conclusione della fase campionato tornerà in campo per l’inizio dei match ad eliminazione diretta. Si comincerà con i playoff, nei quali saranno impegnate quelle squadre che si sono classificate tra il 9° ed il 24° posto dopo le prime otto gare. Se oggi sarà protagonista la Juventus, tra le gare in programma domani, oltre al Milan, ci sarà anche quella tra, con fischio d’inizio alle ore 21 al Louis II.I padroni di casa hanno chiuso la prima fase al 17° posto, calando soprattutto nella seconda parte. Dopo un ottimo inizio infatti ilha perso tre delle ultime quattro partite dellaPhase e per provare a continuare il cammino dovrà ritrovare le buone sensazioni avute nella prima metà della competizione.