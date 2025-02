Cityrumors.it - Moggi sbotta contro l’Inter: “Il gol loro è come quello di Cannavaro, così si falsa tutto….”

L’ex direttore generale della Juventus non ci sta e ricorda quanto è accaduto nel 2000 con la rete realizzata nella gara col Parma e poi annullataLucianonon ci sta. La rete che ha sbloccato il risultato tra Inter e Fiorentina non era regolare e l’ex direttore generale della Juventus esce allo scoperto e, ricordando quanto è accaduto nel 2000 e subito dopo. “Quella rete delnon era regolare è uguale a quella che ha segnatoe giustamente annullata..“, dice l’ex dirigente.: “Il goldisitutto..” (Ansa Foto) Cityrumors.itProprio non ci sta, Lucianoanche perché ogni volta che succede qualcosa di irregolare o di molto dubbio, tanti puntano il dito ma nessuno ricorda mai quanto è accaduto a lui personalmente e anche alla Juventus.