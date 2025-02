Sport.quotidiano.net - Modena Non si guarisce dal ’mal di trasferta’

Avete un bel da cercare in vocabolari ed enciclopedie. Il cosiddetto ‘mal dinon si trova in nessun tomo, ma quando si prova ad analizzare il perchè questonon riesce a ingranare la marcia superiore in questo difficile torneo di serie B, sembra essere proprio questa sindrome la principale responsabile dell’andamento ondivago dei gialli. Sin qui ovviamente abbiamo scherzato sul nome di questo male che non si trova ovviamente in nessun trattato, ma che rimane comunque in un lessico calcistico di antica memoria. Ma veniamo ai numeri, sempre fedeli testimoni del rendimento di una squadra. Sinora i canarini hanno giocato tredici gare lontano dal Braglia, ottenendo soltanto dieci punti, un terzo esatto di quelli accumulati complessivamente in venticinque giornate: il tutto frutto di cinque sconfitte (l’ultima sabato scorso a Marassi con la Samp), sette pareggi e un solo colpo corsaro.