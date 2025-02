Quotidiano.net - Modà Sanremo 2025, ‘Non dimentico’. L’entusiasmo in un post su Instagram

tornano sul palco del Festival dicon “Non ti dimentico”, una ballata intensa e romantica. Una canzone che non solo parla d’amore, ma anche di coraggio e di rinascita. "Inizialmente Non ti dimentico non era una canzone d’amore. L'avevo scritta pensando a un mio carissimo amico che due anni fa è venuto a mancare", ha spiegato Kekko Silvestre, il frontman del gruppo, a pochi giorni dall’inizio della kermesse sanremese. I primi versi erano infatti dedicati a lui, al dolore per la sua perdita. Ma poi, Kekko ha realizzato che il brano stava parlando più del suo dolore che di lui. "Non stavo raccontando lui, ma il mio dolore", ha aggiunto. Dopo aver messo il brano "nel cassetto", quello stesso pezzo si è trasformato in Cash, una canzone presente nel nuovo album della band.