Lanazione.it - Mobili Ikea in dono agli alluvionati: “La burocrazia blocca la consegna”

Campi Bisenzio (Firenze), 11 febbraio 2025 – È polemica suiancora daredi Campi Bisenzio. Ma il Comune precisa: “già da ottobre si prevedeva laper aprile 2025”. Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio, ha presentato un quesito a risposta immediata per il Consiglio comunale di oggi su alcunidonati dae ancora fermi in un immobile a Vaiano in attesa di essere distribuiti. “Chiedo al Comune se è vero che metà della donazione presente nell’hub di Vaiano sia destinatadi Campi – ha attaccato Gandola - e cosa si aspetta a procedere alla. Il fatto che siano lì da oltre sette mesi è uno scandalo. Questi ritardi burocratici non sono tollerabili. A cosa servirà distribuire ia quasi due anni dall’alluvione? Le nostre famiglie, a proprie spese, hanno già oramai provveduto a ricomprare laa.