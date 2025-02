Ilgiorno.it - "Misurate il rumore anche da noi". Chieste altre verifiche sulle rotte

L’assemblea pubblica organizzata dai comuni che fanno parte del Cor2 (coordinamento degli enti di seconda fascia di Malpensa) al Teatro dell’Olmo di Taino dedicata all’argomento che tiene banco in questi mesi nel territorio – Malpensa e le nuove– ha visto la partecipazione di un folto pubblico. All’incontro, promosso per fare chiarezza sui dati dell’inquinamento acustico, erano presenti sindaci e consiglieri delegati dei comuni del Coordinamento (fanno parte Angera, Azzate, Brunello, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Vergiate) e di alcuni in procinto di aderire. Era attesa la relazione dei tecnici di Arpa che hanno illustrato la normativa di riferimento sulaeroportuale e le metodologie di analisi deladottate per la valutazione della sperimentazione delle nuovedi Malpensa.