Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione del finale del film Heart Eyes spiegato dalla star Devon Sawa

Leggi su Mistermovie.it

è tornato nel genere horror con, unche fonde commedia romantica e slasher in un mix inaspettato e divertente. In un'intervista con The Direct, l'attore ha raccontato i dettagli del suo ruolo, l'originalità dele le scene memorabili che lo hanno visto protagonista.parla di: Il suo nuovo slasher romantico che scuote il genere horrorracconta la storia di Ally McCabe (Olivia Holt) e Jay Simmonds (Mason Gooding), due giovani che diventano i bersagli di un assassino maniaco, noto come il Killer dagli Occhi a Cuore, che semina il terrore tra le coppie il giorno di San Valentino. Ma ciò che distingueda altrihorror è la sua miscela di violenza sanguinolenta e una commedia romantica che risalta anche nei momenti più terrificanti.