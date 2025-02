Mistermovie.it - Mister Movie | Sean Bean sarà lo Sceriffo di Nottingham nella Nuova Serie di Robin Hood

L’universo disi arricchisce di un nuovo adattamento, e questa volta a interpretare il leggendario antagonista, celebre per i suoi ruoli in Game of Thrones e Il Signore degli Anelli. La, prodotta da MGM+, offrirà una rivisitazione moderna della storia classica, con il protagonista Jack Patten.ditra i protagonistiSecondo Deadline, il personaggio dellodiverrà presentato con una sfumatura inedita: non solo un antagonista spietato, ma anche un uomo di stato e un stratega, impegnatocostruzione dicome centro di potere., noto per il suo talento nell'interpretare figure complesse e autoritarie, sembra essere una scelta perfetta per portare sullo schermo un personaggio che potrebbe avere una profondità maggiore rispetto alle rappresentazioni precedenti.