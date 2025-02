Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025 Scaletta Cantanti ed Ospiti Prima Serata

Dopo intense prove durate quattro ore all’Ariston, il Festival diè pronto a prendere il via con unaricca di emozioni.: al via lacon Jovanotti superospiteTuttavia, la vigilia dell’evento non è stata priva di imprevisti: Francesca Michielin è apparsa sul red carpet con le stampelle, mentre Kekko dei Modà è caduto sulle scale, creando momenti di tensionedell’attesissima diretta.11 Febbraiohttps://twitter.com//status/1889003415310901740Sul palco dell’Ariston, il padrone di casa Carlo Conti sarà affiancato da due volti amatissimi dal pubblico: Antonella Clerici e Gerry Scotti, in un trio di conduttori che promette grande spettacolo. A rendere laancora più speciale sarà la presenza di Lorenzo Jovanotti, che salirà sul palco come superospite della