Mister Movie | Reacher 3 Stagione Nuovi Episodi in Arrivo ma Senza Oscar Finlay

La serietornerà su Prime Video con la sua attesissima terzail 20 febbraio 2025. Alan Ritchson vestirà nuovamente i panni dell'ex investigatore militare Jack, portando sullo schermo un altro capitolo ricco di azione e colpi di scena. Tuttavia, una delle notizie che ha sorpreso i fan è l'asdi un volto storico dello show: il detectivenon farà parte del nuovo ciclo di: Un'Asche si Farà SentireMalcolm Goodwin, interprete di, è stato un personaggio chiave nella primae ha fatto un'apparizione speciale nella seconda. Nonostante la sua asnella terza, il suo ritorno in futuro non è escluso, dato cheè già stato rinnovato per una quarta.Lo stesso Goodwin ha commentato la sua esclusione durante un'intervista ai Saturn Awards, rassicurando i fan:"Non sono nella terza, ma vi dico una cosa: aspettatevi più azione, più avventure e storie ancora più grandi.